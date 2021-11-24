Bursa'da feci olay! Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi öldü

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı izin ne zaman bitecek son haber

Dünyada sadece 5 tane var! İnternette satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

Devalüasyon olursa ne olur altın fiyatları artar mı? Türkiye için devalüasyon tahminleri