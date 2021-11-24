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Bursa'da feci olay! Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi öldü

Bursa'da feci olay! Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi öldü

BURSA'da otomotiv yedek parça üreten firmada üzerine plastik enjeksiyon makinesi düşen Tuncay Aydın (34) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Demirciler Sanayi Sitesi Turuncu Caddesi'nde meydana geldi. Otomotiv yedek parça üreten firmada işçilerden Tuncay Aydın'ın üzerine duvarda asılı olan plastik enjeksiyon makinesi düştü.

Kanlar içinde yerde kalan Aydın'ı gören iş arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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