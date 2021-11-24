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FETÖ'cü emniyet müdürü Yunanistan sınırında yakalandı

FETÖ'cü emniyet müdürü Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski emniyet şube müdürü, sınırda gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç'yi yakaladı.

Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyet şube müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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