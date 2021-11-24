Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan muhalefete çok ağır sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, kişisel witter hesabı üzerinden muhalefete çok ağır yüklendi. Muhalefete 'müptezeller' diyen Saral, "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'dan muhalefete çok ağır sözler. Vural, "Hepinizin canı cehenneme" dediği muhalefete "Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız" suçlaması yaptı. İşte Oktay Saral'ın, kişisel Twitter hesabı üzerinden muhalefete yüklendiği o paylaşımlar...

Hadiyin ordan müptezeller! Canınız cehenneme..

- Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!

Varlığınız dış güçlere ve içerideki işbirlikçilerine armağan olsun

- Bizzat kaosla beslenen ve kaoitik süreçten nemalanan malûm muhalefet, bu ülkeye yapılan her saldırıda başat rol görevi alıyor. Yapılan her rol efendilerini ziyadesiyle memnun ediyor. Varlığınız dış güçlere ve içerideki işbirlikçilerine armağan olsun..!