BIST 1.826
DOLAR 12,58
EURO 14,10
ALTIN 729,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Organ ticareti yapan yabancı uyruklular hastanede yakalandı

Organ ticareti yapan yabancı uyruklular hastanede yakalandı

İSTANBUL'da böbreğini satmak isteyen Kamboçyalı ile böbreği satın almak isteyen Singapurlu nakil yapacakları hastanede yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklunun, sahte pasaport kullanarak, farklı hastanelerde organ nakli tetkikleri yaptırdıkları bilgisini aldı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi 27 Ekim'de nakil için müracaat ettikleri özel hastanede yakaladı.

4 kişinin yapılan üst aramalarında pasaport ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları da tespit edildi. 4 şüpheli, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cü emniyet müdürü Yunanistan sınırında yakalandı
FETÖ'cü emniyet müdürü Yunanistan sınırında yakalandı
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Tüpraş 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Tüpraş 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Seks kasetleriyle şantaj! Fransa ve Real Madrid'in yıldız futbolcusuna hapis cezası
Seks kasetleriyle şantaj! Fransa ve Real Madrid'in yıldız futbolcusuna hapis cezası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan muhalefete çok ağır sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan muhalefete çok ağır sözler
Afganistan'da artık bebekler bile para için evlendiriliyor
Afganistan'da artık bebekler bile para için evlendiriliyor
Beşiktaş Ajax ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Ajax ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bursa'da feci olay! Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi öldü
Bursa'da feci olay! Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi öldü
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı izin ne zaman bitecek son haber
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı izin ne zaman bitecek son haber
Dünyada sadece 5 tane var! İnternette satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı
Dünyada sadece 5 tane var! İnternette satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı