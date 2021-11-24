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İstanbul'da genç doktora taciz şoku! Takıntının dozunu kaçırınca hastaneye gelip...

İstanbul'da genç doktora taciz şoku! Takıntının dozunu kaçırınca hastaneye gelip...

Sosyal medyada gördüğü doktorla tanışmak için mesajlar atan genç adam, kendisini kabul etmeyen genç doktora karşı tacizin boyutunu kaçırdı. Kadın doktorun çalıştığı hastaneye giderek, günlerce doktor hakkında bilgi toplamaya çalışan genç adam, yönetim tarafından fark edilince yakayı böyle ele verdi.

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28 yaşındaki doktor Sümeyye A., İstanbul Şişli'deki bir hastanede görevliydi. Geçtiğimiz yıl kendisine Battal Ç. isimli adam, genç kadını sosyal medya hesaplarından takip edip, mesajlar atmaya başladı. Her defasında 40 yaşındaki adamı engelleyerek iletişim kurmasını istemeyen genç doktor, başarılı olamıyordu. Aylarca mesajlarla rahatsız edilen genç doktor, 29 Ocak günü ise şok yaşadı. İddiaya göre Battal Ç., doktorun çalıştığı hastaneye gelerek adeta istihbaratçı gibi çalıştı.

Hastanedeki diğer görevlilerden genç kadınla ilgili günlerce bilgi toplayan genç adam, yönetim tarafından fark edildi. Durum doktora aktarıldı. Sümeyye A., yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Battal Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen doktorun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"Özür dileyerek oradan ayrıldım"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şahıs, mesajları attığını kabul edip, 'Kendisiyle evlenmek istedim. Niyetimin ciddi olduğunu anlaması için çalıştığı hastaneye gittim. Fakat beni başhekimliğe ihbar ettiğini öğrendiğimde ise özür dileyerek oradan ayrıldım' dedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Battal Ç. hakkında 'Cinsel taciz ve kişilerin huzur sükûnunu bozma suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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