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Sağlık Bakanlığı'ndan 'ilaç sıkıntısı' açıklaması! Depolar ve eczanelere baskın

Sağlık Bakanlığı'ndan 'ilaç sıkıntısı' açıklaması! Depolar ve eczanelere baskın

Türkiye genelinde eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı ve sıkıntı yaşandığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye genelinde yapılan denetimlerin ardından ortaya çıkan tabloyu açıkladı.

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İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Kasım ayında denetlenen 57 ecza deposunun 17'sinin ve 144 eczanenin kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

Türk Eczacılar Birliği, çocuk hastalıkları ilaçları başta olmak üzere 645 ilacın tedariğinde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı.

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