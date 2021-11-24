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Kübra Par uyardı: Sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır

Kübra Par uyardı: Sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır

Habertürk yazarı Kübra Par, döviz kurundaki yükseliş ve hayat pahalılığına ilişkin bugünkü yazısında "Yeni ekonomik model en geç 1 yıl içinde sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır. Üstelik muhalefetin kimi aday göstereceğinin veya adayın sağdan olup olmamasının da fazla bir önemi kalmayacaktır..."  yorumunu yaptı. 

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Döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı. Fahiş fiyatlar ve ekonomideki sorunlar gündemin ilk sırasına oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 'ekonomide kurtuluş savaşı' dediği yeni ekonomik modeli resmen ilan etti. Faizleri düşürüp ihracatı artırarak içeriye girecek dövizle kuru düşürmeyi amaçlayan hükümetin planı, köşe yazarlarının da gündeminde.  

Yeni modeli milliyetçi-muhafakar ideolojiyle bütünleştirmeye çalışıyor

Habertürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir risk alıyor" başlıklı yazısında Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesine atıfta bulunarak iktidarın bu yeni ekonomik modelini milliyetçi-muhafazakâr ideoloji ile bütünleştirmeye çalıştığını dile getirdi. Par, yazısına şöyle devam etti:

Sabırlı olmalarını isteyecek

"Şimdi asgari ücreti 4 bin TL seviyesine çekerek vatandaşların şikâyetlerini azaltmayı ve piyasayı canlandırmayı deneyecek. Ve kendisine oy veren kitlelerden bu ‘ekonomik milli beka mücadelesi’ karşısında sabırlı olmalarını isteyecek.

“Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz”

Bu yüzden kimi AK Parti milletvekilleri şimdiden “Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz”, “Türkiye'yi Amerika'nın talimatıyla Suriye'ye çevirmeye çalışıyorlar. Ayda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz ama buna müsaade etmeyiz” gibi sloganlar üretmeye başladı bile...

Orta ve üst sınıfları da ciddi manada etkileyecek

Bu süreç sadece dar gelirliyi değil orta ve üst sınıfları da ciddi manada etkileyecek. Geçim sıkıntısı yaşamayanlar da mutsuzlaşacak. Yurt dışına seyahatin imkânsızlaşacağı, tüketimin ciddi oranda azalacağı, tedirginliğin zirve yapacağı ve içimize kapanacağımız bir süreçten söz ediyoruz.

“Sana inanmak istiyoruz ama ya tutmazsa Reis?” endişesi

Seçime 1.5 yıl var. Erdoğan siyasi hayatının en büyük risklerinden birini aldı. Şimdilik çekirdek tabanı “Sana inanmak istiyoruz ama ya tutmazsa Reis?” endişesi içinde olacakları gözlüyor.

Yeni ekonomik model en geç 1 yıl içinde sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır. Üstelik muhalefetin kimi aday göstereceğinin veya adayın sağdan olup olmamasının da fazla bir önemi kalmayacaktır..."

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