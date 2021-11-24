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Cübbeli Ahmet'ten dolar kuru yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dolar kurunun rekor kırmasıyla ilgili 2018 yılında bir televizyona kanalına verdiği röportajı yeniden paylaşarak, attığı tweet'e "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.

Dolar kuru tarihi zirveleri gördü piyasalar karıştı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı.

Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu ekledi.

"Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var"

Ünlü,  3 yıl önce verdiği röportajda, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah'a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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