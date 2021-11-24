BIST 1.785
DOLAR 12,85
EURO 14,46
ALTIN 738,37
MEDYA

Üç Kuruş 5. bölüm ön izleme

Üç Kuruş dizisi 5. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Teşkilat 24. bölüm fragmanı
Teşkilat 24. bölüm fragmanı
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı
Korkunç olay! Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
Korkunç olay! Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun elini öptü
FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun elini öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip öğretmeni öğrenciliğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip öğretmeni öğrenciliğini anlattı
AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ olay oldu : 'Eti gramla sebzeyi taneyle alın'
AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ olay oldu : 'Eti gramla sebzeyi taneyle alın'
'Dolar isterse 20 lira olsun soğan ekmek yeriz' dedi Twitter yıkıldı! Sultanbeyli'de ilginç sokak röportajı
'Dolar isterse 20 lira olsun soğan ekmek yeriz' dedi Twitter yıkıldı! Sultanbeyli'de ilginç sokak röportajı
Ankara'da köpeğe tasmasıyla defalarca vurdu! O anlar kamerada
Ankara'da köpeğe tasmasıyla defalarca vurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL mesajında FETÖ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL mesajında FETÖ çağrısı