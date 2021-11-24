Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm.

AKSARAY’da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan yaralı şahıs sedye üzerinde doğrularak basın mensuplarına “Ölürsem de seni öldürürüm” diye tehditler savurdu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5372 Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. (31) ve Ramazan O. (43) isimli 2 arkadaş aralarındaki alacak verecek yüzünden Ramazan O.'nun dini nikahlı eşi Canan B. (40) ile yaşadığı müstakil evde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından yemeğe oturan 2 arkadaştan Ramazan O. hemen yan tarafta bulunan annesinin müstakil evinden aldığı tüfekle tekrar eve geldi ve odada sofra başında oturan Abdullah A.’ya bir el ateş etti. Aldığı saçma yaraları ile Abdullah A. odada yığılıp kalırken dini nikahlı eşi Canan B. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdullah A.’yı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Ambulanstan indirilen yaralı Abdullah A. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce yarasını unutup sedye üzerinde doğrularak, “Çekmeyin beni, çekmeyin. Şikayetçi olurum sizden. Ey ahali beni basına vermeyin. Ölürsem de seni öldürürüm. Benim yüzümden para kazanmayın” diyerek tehditler savurdu.







“Tüfeği aldı geldi ve karşımıza dikildi”

Gözü önünde yaşanan olayı anlatan Ramazan O.’nun dini nikahlı eşi Canan B., “Durup dururken gitti tüfeği aldı geldi karşımıza dikildi. Hiçbir şey yoktu ortada. Zaten arkadaşlardı. Arada bir gelirdi. Sabah beraber fırına gittiler, Abdullah’ın arabasıyla. Hiçbir şey yoktu ortada. Daha öncesinden küçük bir münakaşaları vardı konuştular, hallettiler çözüldü sanmıştım. Bir anda oldu zaten. Kalktı gitti yanımızdan sessizce. Ben de lavaboya falan gidiyor sandım. Çarşıya gidecektik beraber. Abdullah bizi bırakıp oradan evine geçecekti" diye olayı anlattı.







Yaralı şahsın annesi iki arkadaşı Canan B.’nin birbirine düşürdüğünü iddia etti

Tüfekle arkadaşını vuran Ramazan O.’nun annesi Suna Ç. (81) ise Canan B.’nin kendine saldırdığını anlatarak, “Kapıyı öyle tekmeliyordu akşam. ‘Aç seni öldüreceğim’ diye. Elinde değnekle cama falan vuruyordu. Yaralanan beni çok severdi. Ben de Abdullah’ı severim. Bir şey yoktu. Canan düşürdü birbirine. İçirdi içirdi birbirlerine düşürdü” ifadelerini kullandı. Acil serviste tedavi altına alınan Abdullah A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Ramazan O.’nun peşine düştü. Polisin geniş çaplı inceleme yaptığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.