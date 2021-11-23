FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun elini öptü

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber sansasyone doymuyor. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz kadrosundan ayrılan Deniz Akkaya konuk olduğu Al Sana Haber yayınında, küs olduğu moderatör Seyhan Soylu'nun elini öptü.

FLASH TV ekranlarında Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber'in konuğu Deniz Akkaya, küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından aniden ayrılmasıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ile canlı yayında ilginç anlar yaşadı.

Akkaya bir süredir küs olduğu Sisi'nin elini öptü. Sisi de bu hareket karşısında 'Ben onun ablasıyım' diyerek Deniz Akkaya'ya sarıldı ve alnından öptü.