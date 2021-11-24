BIST 1.785
DOLAR 12,97
EURO 14,59
ALTIN 754,00
YEREL

Nevşehir'de yabancılar birbirine girdi! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR’de yabancı uyruklu iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga amatör kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde merkez Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların ve çocukların da karıştığı kavgada, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, kavgayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör kameralara yansıyan kavgadaki şahıslar bir süre sonra dağıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm.
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm.
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
İstanbul'da filmleri aratmayan soygun! 7 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar
İstanbul'da filmleri aratmayan soygun! 7 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar
Destan 2. bölüm fragmanı
Destan 2. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme
Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme
Teşkilat 24. bölüm fragmanı
Teşkilat 24. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı
Antalya'da hayatının hatasını yaptı! Bir anda bomba gibi patladı: Kapağını kapatınca...
Antalya'da hayatının hatasını yaptı! Bir anda bomba gibi patladı: Kapağını kapatınca...
Korkunç olay! Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
Korkunç olay! Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun elini öptü
FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun elini öptü