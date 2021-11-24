Ekrem Açıkel doların artışını savundu Twitter yıkıldı: 'Çok çok ucuz' dedi 'bekliyoruz' çağrısı

TGRT ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, dolar arttığı zaman Türkiye'de işçiliğin ucuzlayacağını, bu sayede de üretimin Türkiye'ye kayacağını söyledi.

Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybının dün yüzde 20'ye yaklaşmasının ardından döviz kuru tartışmaları alevlenirken, TGRT ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, canlı yayında ilginç sözler sarf etti. Açıkel, dolar arttığı zaman Türkiye'de işçiliğin ucuzlayacağını, bu sayede de üretimin Türkiye'ye kayacağını savundu. Açıkel, doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceğini savundu. Dünyaca ünlü markalara seslenen Açıkel, "Bekliyoruz" diyerek çağrı yaptı.



Çin'de bir tekstil işçisinin aldığı asgari ücretin 360 dolar civarında olduğunu belirten Açıkel, Türkiye'de ise daha az olduğunu söyleyerek, "Kusura bakmasın kimse bizde işçilik çok ucuzladı" ifadelerini kullandı. Açıkel, asgari ücret miktarını da Çin ile karşılaştırarak, "Orada 360 dolarlarda, bugünkü kurla Türkiye'de kabaca 300 dolar. Umarım negatif görülen pozitife dönüşür. Bizde işçilik çok çok ucuz" dedi. Açıkel'in haber sunumunda sarf ettiği bu sözler tartışma yarattı.



Dün güne 11.42 seviyesinden başlayan dolar, öğleden sonra 13.40'ın üzerine çıkmıştı. Dolarda 1 aylık yükseliş yüzde 38'i bulurken 2021 genelinde yüzde 80'e ulaştı.