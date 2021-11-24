CNN Türk canlı yayını karıştı Aytun Çıray söyledi Melik Yiğitel çileden çıktı: Hadsiz kapat telefonu

Gazeteci Melik Yiğitel, CNN Türk'e bağlanıp "sizinle uğraşamam" diyen İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray'a "Hadsiz, kapat telefonu, sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğüyle ekrana gelen Akıl Çemberi programında gergin anlar yaşandı.

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray, telefonla katıldı.

Çıray, İYİ Parti'nin Denizli mitinginden fotograf paylaşıp "daha neler olacak neler bir provokasyon daha rica etsek" paylaşımıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Çıray, bu açıklamanın Erdoğan'ın Rize'de Akşener'i hedef alan sözlerine gönderme olduğunu savundu.

Çıray'ın canlı yayında konuklarına yönelik "Sizinle uğraşamam." ifadelerine, Melik Yiğitel çok sinirlendi. Çıray'ın konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Aytun Bey, kapatın. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!" dedi.

"Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?"

Moderatör Şengül'ün "Melik Bey sakin olalım, Aytun Bey cevap hakkını kullanmak istedi." sözlerine daha çok öfkelenen Yiğitel, "Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayın ardından Çıray yayından ayrılırken, Şengül yönetmeninden programa ara vermesini istedi.