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Aksaray'da kanser tedavisi gören öğretmene öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da kanser tedavisi gören öğretmene öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

AKSARAY'da kolon kanseri tedavisi nedeniyle 1 yıldır okula gidemeyen matematik öğretmeni Tolga Topçu'ya (47), öğrencileri 'Öğretmenler Günü'nde sürpriz ziyarette bulundu. Evinin önünde 'Tolga Hocam Öğretmenler Gününüz kutlu olsun’ pankartı açan öğrencilerini balkondan izleyen Topçu, duygu dolu anlar yaşadı. 

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Abdülhamid Fen Lisesi Okulu’nda görev yapan 3 yıllık öğretmen Tolga Topçu, 1 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Okula gidemeyen Topçu için Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer harekete geçti. Dinçer, Öğretmenler Günü'nde okul yönetimiyle temasa geçip, Tolga öğretmene, sürpriz bir ziyaret organizasyonu hazırladı. Tolga öğretmenin öğrencileri, belediye otobüsüyle okuldan alınıp, eve götürüldü. Önce belediye ve okul yönetiminden oluşan heyet Tolga öğretmenin evinin kapısını çaldı.

Kendisi de öğretmen olan eşi Hatice Topçu kapıyı açınca çift şaşkınlık yaşadı. Ardından bina önünde 'Tolga Hocam Öğretmenler Gününüz kutlu olsun’ pankartı açan öğrencilerini evinin balkonundan izleyen Tolga Topçu, duygu dolu anlar yaşandı. O anlar 'Hababam Sınıfı' filminde öğrencilerin Mahmut Hoca karakterini hastanede ziyaret etmesini akıllara getirdi. 

Balkondan öğrencilerine seslenen Tolga Topçu, ''Hepinizle gurur duyuyorum. Derslerinize iyi çalışın doktor olun beni iyileştirin. Benim için çok büyük moral oldu. Belediye Başkanına ve öğrencilerime bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde iyileşerek aranıza döneceğim'' dedi. 

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