Selim Bayraktar dizileri Selim Bayraktar kimdir aslen nereli?

ATV'de ilk bölümü ekrana gelen dizi Destan büyük ses getirdi. Destan dizisinin konusu Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Tegini Batuga arasındaki aşkı anlatıyor. Peki Destan dizisindeki Alpagu Han kimdir, Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, dizileri hangisi?

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ATV ekranlarında merakla beklenen yeni dizi Destan ilk bölümü ile ekrana geldi. 8. yüzyılda Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı anlayan Destan'ın oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Destan dizisi oyuncuları arasında Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar var. Peki Destan'daki Alpagu Han kimdir, gerçekte kim oynuyor, Selim Bayraktar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Alpagu Han kimdir: Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.

Dizinin konusu: Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Destan 1. bölüm: Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

Alpagu ne demek?

Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.



Selim Bayraktar kimdir?

İlkokulu Kerkük'de okudu.12 yaşındayken 17 Ağustos 1987 tarihinde Türkiye'ye geldi. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı. Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl "Paris Sirki" adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Sonra Devlet Tiyatrosu sınav açtı, girdi ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2007 yılında Diyarbakır Devlet tiyatrosundan Antalya Devlet Tiyatrosuna atandı.