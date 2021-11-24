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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un açıklaması

Toprak Mahsulları Ofisi (TMO), un tedariğinde sıkıntı yaşandığı iddialarıyla ilgili "Piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

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Son zamanlarda piyasaya un arzında sorun olduğu iddialarıyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yazılı açıklama yaptı. Fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için çalışmalar devreye alındığı belirtilen açıklamada bu kapsamda 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı. TMO'dan yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiştir.

Öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur.

Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 Milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir.

"Uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır"

Eylül ayı itibariyle uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika Un Regülasyon Çalışmasıdır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır.

516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı

Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. Satış teslimatları devam etmektedir.

Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380’in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını Kuruluşumuza ibraz etmektedir.

"Stoklarını takviyeye tüm hızıyla devam etmektedir"

TMO 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir.

TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

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