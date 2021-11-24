Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı kimlerin izinleri uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri için son gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Açık cezaevi izinleri bir süredir 2'şer aylık periyodlarla uzatılmış ve son uzatılma tarihi duyurulmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri, mahkum yakınlarının gündemini oluşturuyor. Türkiye genelinde binlerce mahkumun faydalandığı açık cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından COVİD-19 dolayısıyla gündemde gelmiş ve virüs yayılımını kontrol altında tutmak için uygulanmıştı. Açık cezaevi izinleri bir süredir 2'şer aylık periyodlarla uzatılmış ve son uzatılma tarihi duyurulmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri için son gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin biteceği tarihe odaklanırken, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili madde ihdas edildi. Buna göre cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı: TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler. CTE’nin, koronavirüs izninden dönecek mahkumlarla ilgili duyurusu özetle şöyle:

“14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım tarihinde son bulacaktır.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı’nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.