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Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

TUNCELİ'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"nun 17'nci ve 19'uncu, 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu"nun 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında sadece valilik ve kaymakamlık makamlarına 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek gösteri ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının mülki amirin iznine bağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler, 24 Kasım günü saat 00.01'den 8 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."​​​​​​​

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