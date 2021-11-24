Trabzonlu öğretmen "Öğretmen Günü"nde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

TRABZON'da özel okulda görevli öğretmen Hatice Uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi.Uzun'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Özel bir okulda öğretmenlik yapan Hatice Uzun (60), Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evinde sabaha doğru fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Servis'i araması üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Uzun'u ambulansla Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Müşahade altına alınan Hatice öğretmenin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzun'un cenazesi, Beşikdüzü Merkez Çakmak Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.