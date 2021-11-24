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Zonguldak'ta karın ağrısıyla tuvalete gitti! Genç kız doğum yapınca...

Zonguldak'ta karın ağrısıyla tuvalete gitti! Genç kız doğum yapınca...

ZONGULDAK'ta 20 yaşında bir kadın karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastane tuvaletinde doğum yaptı. Hastane yetkilileri olayı doğrularken konuyla ilgili adli işlem başlatıldı. Anne ve doğum yaptığı bebeği ise tedavi altına alındı.

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İddialara göre olay gece saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki S.K. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doğum sancısı yaşayan kadın tuvalete giderek kendi çabasıyla doğumu gerçekleştirdi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kadının doğum yaptığı ortaya çıktı.

Anne ve bebeği görevliler tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Konuyla ilgili adli işlem başlatılırken İHA muhabirinin ulaştığı Atatürk Devlet Hastanesi yetkilisi olayı doğruladı. Yetkili; anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğunu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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