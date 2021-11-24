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Milli sporcu Ayşenur Aygören'den 7 gün sonra kahreden haber geldi!

Milli sporcu Ayşenur Aygören'den 7 gün sonra kahreden haber geldi!

BALIKESİR'de okula giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Okçu Ayşenur Aygören, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Aygören, arkadaşının aracı ile okuluna giderken geçirdiği trafik kazası sonrası arkadaşı ve kendisi Atköy köprüsüne çarparak, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra pazartesi günü hayatını kaybetti.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda antrenörlük okurken 22 yaşında hayatını kaybeden Milli Okçu Ayşenur Aygören, Zağnospaşa Camisi'nden öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde köyü olan Aslıhantepecik'te toprağa verildi.



"Spor camiamıza başsağlığı dileriz"
Ayşenur Aygören için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir taziye mesajı yayınladı. Lokman Arıcıoğlu imzası ile yayınlanan taziye mesajında, "11 yaşında okulunda sporcu taramasında antrenörlerimiz tarafından keşfedilen yetenekli sporcumuz uzun yıllar sayısız yarışmalara katılarak başarılar elde etti. Okçuluk branşında genç bayanlarda Türkiye 3.'sü oldu. 2018'de Antalya'da gerçekleştirilen 'Uluslararası Kahraman Bagatır Okçuluk İlkbahar Okları' yarışmasında 168 sporcunun içinde 10., Türk sporcuların içinde ise 1. olan Ayşenur, İstanbul'da Okçular Vakfında yapılan Fetih Kupasına en iyi Türk sporcusu olarak çağrıldı. Ayşenur Aygören Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 4. sınıf öğrencisi ve Balıkesir Gençlik Spor Kulübü sporcusu olarak okçuluk branşında spor hayatına devam ediyordu. Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden sporcumuz Ayşenur Aygören'e Yüce Allah'tan rahmet ve ailesine sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.

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