İşkenceyle itiraf alındı! 25 yaşındaki genç idam edildi

25 yaşındaki Arman Abdulali, 2014'te kaybolan kız arkadaşı Gazale Şükür'ü öldürmekten suçlu bulunmuştu. İran'da 17 yaşında işlediği suçtan hüküm giyen genç, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen bugün idam edildi.

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ABD yönetiminin desteklediği Özgür Avrupa Radyosu (Radio Free Europe), cinayet kurbanı olduğu iddia edilen kişinin cesedinin hiçbir zaman bulunamadığını yazdı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları (Iran Human Rights) adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş, Abdulali'nin tutuklandığı zaman cinayeti itiraf ettiğini ancak daha sonra itirafını geri çektiğini kaydetti.



Uluslararası Af Örgütü de geçen ay yaptığı açıklamada Abdulali'nin yargılanmasını "işkenceyle alınan itiraflara dayanan çok adaletsiz bir süreç" diye nitelemişti. İdamı kınayan avukat Babak Paknia, Abdulali aleyhindeki kararda pek çok eksiklik olduğunu öne sürdü. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre geçen yıl en az 246 kişinin idam edildiği İran, idam cezasının en fazla gerçekleştirildiği ülkeler listesinde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. İran İnsan Hakları da ülkede son 10 yılda 18 yaşından küçükken hüküm giyen 64 kişinin idam edildiğini açıkladı.