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Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden yengesini, pusuya yatıp bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader tutuklandı. Olay anında saldırgana engel olmak için koşup gelen kadının saldırganın annesi, gelinin kavın validesi olduğu belirlendi.

Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken, eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. 

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Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Saldırganın bağ makası darbeleriyle göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Dehşet anlarının görüntüleri için tıklayın

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Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Abisiyle arası açık olduğu için saldırmış!

Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü. İlk belirlemelere göre, Ali D.'nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 

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Antalya Serik'te genç yengesini sokak ortasında bıçakladı nedenini duyan pes dedi

Olayın yaşandığı anda kadının yardımına koşup saldırganı engelleyen kişinin ise , saldırganın annesi, gelinin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.

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