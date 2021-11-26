Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz ve ekonomi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ekonomi eleştirilerine yanıt vererek, "Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.

Son günlerde yaşanan döviz kurundaki artış sonrası muhalefetten gelen sert eleştirilere Erdoğan, yanıt verdi.

"Üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu faizler düşecek" dedi.

"Onların dönemlerinde gecelik 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü"

CHP'nin ekonomiye dair eleştirilerine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünlerde CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı karıştırıyor. Halbuki onların dönemlerinde gecelik 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde ellerindeki paraları tefecilerin yağmaladığı dönemlerdi. Bankaların hortumlandığı ihanetler gördü. Gençler biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, yatırım taleplerini gerçekleştirerek ülkemizi büyüttük. Geçmişte yıllarca milletimiz çok ciddi çileler çekti.

"CHP'nin parti sözcüsü IMF'le hala kol kola geziyor"

Gelişmekte olan ülkelere karşı kullanılan IMF reçetelerini devre dışı bıraktık. IMF'yi bu ülkeden biz çıkardık. CHP'nin parti sözcüsü IMF'le hala kol kola geziyor. 23 milyar Dolar IMF borcunu 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'ndaki rezervi 27.5 milyar dolardan 127 milyar dolara çıkardık.

"Geri döndüremeyecekler"

Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

"Bu faizler düşecek"

Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.

"Hiçbiri insanımızın işinden aşından önemli değildir"

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış… Bunların hiçbiri insanımızın aşından geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir.

"Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır"

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

"Şirketlerimiz hiç endişe etmeyin daha çok kazanacak"

Değerli kardeşlerim buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Menemenden ekran başından bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923’te bozulan oyununu 2023’te tekrar devreye almaktır. Yine başaramayacaklar. Bu ekonomi politikasını akşamdan sabah düşünüp hata geçirmedik. 19 yıldır hazırlık yapıyoruz. Biraz önce 19 yılda bu gaye ile nasıl bir altyapı kurduğumuzu sadece başlıkları ile anlattım.

"Çalışanlarımız daha iyi ücret alacak"

Şimdi şirketlerimiz hiç endişe etmeyin daha çok kazanacak. Çalışanlarımız daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Ülkemizdeki bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içerisinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Halkıma inanıyorum, güveniyorum. Türkiye büyüyecek, gelişecek, zenginleşecek. İşte bunun için 2023 çok önemli. Bay Kemal mandacı siyasetçi. Bay Kemal terör örgütünün yandaşları ile yürüyor. Benim genç kardeşlerim bunlara prim vermez. Çünkü bir milliyiz, yerliyiz. Çünkü biz Türkiye’yiz."