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Altında 650 lira tahminini tutturan Haluk Özdil'den yatırımcıya uyarı: Asıl yatırımı tohuma, tarıma yapın!

Altında 650 lira tahminini tutturan Haluk Özdil'den yatırımcıya uyarı: Asıl yatırımı tohuma, tarıma yapın!

Son dönemlerde tarihi seviyelere ulaşan altın fiyatlarında gerileme başladı. Geçtiğimiz haftalarda 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyerek tahminini 1,5 ay önceden tutturan ve daha sonra 800 lirayı işaret eden yazar, stratejist Haluk Özdil'den yeni açıklamalar geldi.

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Kasım ayının başında yaptığı konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahminini tutturan stratejist yazar Haluk Özdil, önemli uyarılarda bulundu.

Altının ya da dövizin yükselmesine sevinilmemesi gerektiğini ifade eden ve asıl yatırımın tohuma, tarıma yapılması gerektiğini söyleyen Özdil, "Dikkat! Yapay kıtlık geliyor." dedi. Özdil şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel anlamda geliyor. Tohumlar, dünyayı yöneten dört şirketin elinde şu an. Her geçen gün marketlerde fiyatlar artıyor. Yağmur ve kar yağmadığı sürece fiyat artışları devam edecek.

Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Bunu önlemenin yolları var. Altının ne kadar arttığı önemli değil. Yani tedarik zinciri bozulursa sıkıntı. Altından daha önemli olan tarımdır"

26 Kasım altın fiyatları ne oldu?

Gram:705,50

Çeyrek:1.149,00

Yarım:2.298,00

Cumhuriyet:4.581,00

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