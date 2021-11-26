Ukrayna Başkanı Zelenskiy: 1 Aralık'ta Rusya destekli darbe olacak! Erdoğan Zelensky'ye destek verecek iddiası!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık’ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu. Gazeteci Nevşin Mengü'nün iddasına göre Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek sözü aldığını açıkladı.

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Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti. Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

Çatışmaya hazırız

Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının tam kontrolünde olduğunu ve Rusya ile herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Zelensky'ye göre, Ukraynalı milyarder Rinat Akhmetov bu operasyonda yer alacaktı.

Erdoğan'dan destek sözü

Gazeteci Nevşin Mengü darbe halinde Zelenskiy'nin Türkiye'den destek sözü aldığını sosyal medya hesabından iddia etti: "Ukrayna lideri Zelensky, Rusya’nın kendisini devirmek için darbe hazırlığında olduğunu duyurdu. Zelensky Erdoğan ile görüştüğünü Erdoğan’dan tam destek sözü aldığını da açıkladı"