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Biontech'ten yeni varyant açıklaması Yeni aşı mı geliyor?

Biontech'ten yeni varyant açıklaması Yeni aşı mı geliyor?

BioNTech, gerekli bulunduğu durumda yeni varyantlara karşı güçlü bir aşı geliştirebileceklerini söylemişti

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Pfizer’le birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech, Güney Afrika’da tespit edilen ve endişe veren Covid varyantının varolan aşıdan kaçıp kaçamadığına karar vermek için iki hafta içinde ilk araştırma verilerini almayı beklediklerini açıkladı.

Capital'de yer alan habere göre, Güney Afrika’da tespit edilen ve içinde birden fazla mutasyon barındırması gerekçesiyle endişe uyandıran varyantla ilgili BioNTech’ten açıklama geldi.

BioNTech sözcüsü “Hemen diğerlerinden açık bir şekilde farklı olan B.1.1.529 varyantıyla ilgili çalışmaları başlattık. Pfizer ve BioNTech, yeni bir aşı gerektiği durumda bunu altı haftadan kısa bir süre içinde hazırlamaya ve ilk dozları 100 gün içinde sunmaya hazır olur” dedi.

Yeni varyant nedeniyle Britanya, İsrail, İtalya gibi Avrupa ülkeleri, Güney Afrika ve komşu ülkelerinden gelecek kişilere kapıları kapatırken, Avrupa Birliği de benzerdir önleme hazırlanıyor.

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