Osman Kavala davasında karar belli oldu! Duruşmaya katılmadı

GEZİ olayları davasında Osman Kavala için karar verildi. Osman Kavala'nın katılmadığı avukatları tarafından temsil edildiği davada karar açıklandı. Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 17 Ocak 2022 günü görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Gezi olaylarıyla ilgili dava kapsamında tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala davası bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ancak Kavala duruşmaya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada Kavala için "Soros artığı" demişti. Erdoğan'ın kendisine yönelik suçlamalarının ardından Kavala, yazılı bir açıklama ile duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı.