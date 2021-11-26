Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine Mersin Valiliği onay vermedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı erken seçime zorlamak için her şeyi yapacağını söyleyip mitingler zincirinin ilkini Mersin'de yapacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu ve CHP'ye Mersin Valiliği'nden izin çıkmadı.

Abone ol

CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapma kararı aldığı mitinge valilik izin vermedi. Mersin Valiliği, CHP'nin 4 Aralık'ta yapacağını duyurduğu mitinge izin vermedi. Valilik, başka bir alanda miting yapılmasına onay verdi.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı. Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi.

Miting taleplerine ilişkin bir yerden talimat beklenir gibi bir görüntü olduğunu iddia eden Aktay, “Cumhuriyet Meydanı’nı Cumhuriyetin ve halkın partisine kapatmak gibi bir hadsizliğe tevessül edilmeyeceğini umuyorduk” dedi.