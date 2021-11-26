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Diyarbakır'da cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen M.P.'nin cinayet şüphelisi 2 kardeş, 500 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı. M.P.’yi öldürdüğünü itiraf eden A.K., olaydan önce M.P.'nin kendisini silahla yaraladığını söyledi.

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Yenişehir ilçesinde 10 Haziran'da M.P., pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kilometrelik alan ile 14 kilometrelik güzergahta bulunan güvenlik kameralarından 500 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin A.K. ile M.K. kardeşler olduğunu belirledi. Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Lice ilçelerinde 12 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde A.K., cinayetten önce M.P.'nin kendisini silahla yaraladığını ve gönül ilişkisinden kaynaklı aralarında husumet olduğunu belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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