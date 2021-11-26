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Tuvalete gitmek isteyenler şaştı kaldı: Çorum'da gören telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tuvalete gitmek isteyenler şaştı kaldı: Çorum'da gören telefona sarıldı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde, Koyun Baba Mahallesi Arafat Tepesi mesire alanında bulunan umumi tuvaletin giriş kapıları tuğla ile örülerek kullanıma kapandı.

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25 yıldan fazladır Osmancık halkına ve günde 10 binden fazla aracın geçtiği D-100 Karayolunu kullananlara hizmet veren Arafat tepesi mesire alanında bulunan umumi tuvaletin giriş kapıları tuğla ile örülüp sıvanarak kullanıma kapatılması tepkilere neden oldu. Uzun zamandır umumi tuvaletin hizmet vermediğini belirten vatandaşlar bu duruma anlam veremediklerini belirterek; "Doğu Anadolu ve Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan karayolunu kullanarak ilçemizde mola veren birçok aile yemeklerini yiyip, ihtiyaçlarını gidermek için bu mesire alanını kullanıyor.

Yemek öncesi yemek sonrası elini, yüzünü yıkamak isteyen, ihtiyacını gidermek isteyen insanlar bu umumi tuvaleti kullanmak istediklerinde binanın etrafında aranıyorlar, dolanıyorlar fakat bir türlü kapısını bulamıyorlar. Tuvaletin binası var, kapıları yok. Giriş, kapıları aşağıdan yukarıya doğru örülerek sıvanmış. Bu ilginç durum karşısında kapısı olmayan tuvaletin görenler fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Tuvalet giriş kapılarının neden örülerek kapatıldığını bilemiyor, bir anlam da veremiyoruz." şeklinde konuştular.

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