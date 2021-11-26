Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu yeni müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de meydana gelen depremde hasar alan evler için hak sahiplerine yapılan yeni konutların teslim töreninde konuştu:

Pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyoruz. Yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz.

İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler söz veririz ve sözümüzü tutarız.

2+1 konutları 160, 180 bin lira, 3+1 konutları da 220 - 260 bin lira arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz.

İlk iki yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan; 3+1 konutların taksitleri 1020 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ, AFAD başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yükleneci firmaları, herkesi tebrik ediyorum.

Riskli yapılarınızı dönüştürün

Her fırsatta tekrarladığımız, deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. İl risk azaltma planlarını bitirdik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Vatandaşlarıma riskli yapılarını süratla dönüşüme tabi tutmaları çağrısında bulunuyorum.

İzmir'e yeni stat müjdesi: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Bir de müjde vermek istiyorum. Alsancak'taki 14 bin kişi kapasitesine sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum.

Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık.

Acıyarak takip ediyoruz

Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir?

İzmir'in altyapısının yetersizliği her yağmur ve yoğunlukta belli ediyoruz. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini içimiz acıyarak takip ediyoruz. En iyi sizler biliyorsunuz. Seçimlerde verdikleri sözleri alt alta yazıp bakın. Neredeyse sıfıra yakın vaatleri gerçekleştirdiklerini göreceksiniz. İzmirli kardeşlerim bu güzel manzaranın kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyecektir.

İzmir Körfezi'nin kirliliğine göz yumanlardan bu şehre hayır gelmez. Türkiye'de İzmir dışında hiçbir yerde kanalizasyon ve yağmur suyunu ayrıştırmayan belediye bulunmuyor.

Gençlere müjde: Tekel Fabrikası Kültür Merkezi oluyor

Geçlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezi olarak dönüştüreceğiz.