BIST 1.819
DOLAR 12,18
EURO 13,67
ALTIN 703,75
HABER /  GÜNCEL

DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

DEVA Partisi kurucularından eski asker ve güvenlik uzmanı Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'siyasi casusluk' nedeniyel evini polisin bastığını duyurdu.

Abone ol

DEVAPartisi kurucusu ve eski asker Metin Gürcan, 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran Metin Uca, "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde… Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." paylaşımı yaptı.

Ayrıntılar geliyor!

Metin Gürcan önceki gün Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..!" paylaşımına tepki göstererek şu paylaşımı yapmıştı:  "Bu kafa Venezuela, Türkmenistan, Kuzey Kore. kafası. Türkiye hala bir diktatörlük değilse, bu AKP genel başkanının diktatör olmak istememesinden değil; Türkiye'de her şeye rağmen muhalefetin hala çok güçlü ve çoğulcu olmasından, sivil toplumun demokrasi bilincinin gücündendir."

BAE ile anlaşmayla ilgili paylaşımı 

BAE ile imzalanan anlaşmaya dün değinen Gürcan iktidarın dış mihrakları söylemlerini eleştirdi. Gürcan'ın ifadeleri şöyle: "Geldiler. En Dış Mihraktılar. Şimdi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşımızın' sponsoru oldular. Batan geminin kelepir malları için 10 milyar $ ateşleyecekler(miş). Bakalım ne kadarını ateşleyecekler? Neleri aldılar? Hangi imtiyazlarla aldılar? Neler ileride UA tahkime gidecek? Göreceğiz." 

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
Olympiakos Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Olympiakos Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi!
Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi!
AK Parti'den asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak
AK Parti'den asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak
Galatasaray Marsilya maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Marsilya maçı golleri ve geniş özeti
Terim ve Muslera'nın gerildiği anlar!
Terim ve Muslera'nın gerildiği anlar!
Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti
Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti
Cem Özdemir, Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak
Cem Özdemir, Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak