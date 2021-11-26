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Karabük'te gören merak etti! Afişteki 3311 sayısının neyi ifade ettiğini öğrenen büyük üzüntü yaşadı

Karabük'te gören merak etti! Afişteki 3311 sayısının neyi ifade ettiğini öğrenen büyük üzüntü yaşadı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde billboardlara asılan “3311” afişindeki sayının son 10 yılda katledilen kadın sayısının olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

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Safranbolu Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla billboardlara “3311” ve “Kadına Şiddete Hayır” afişleri asıldı. Belediye personeli sosyal deney amacıyla afişteki sayının “ne ifade ettiğini” vatandaşlara sordu. Çok sayıda vatandaşın “bilmiyorum” cevabını verdiği sayısının Türkiye’de son 10 yılda öldürülen kadın sayısının olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye’de son 10 yılda 3 bin 311 kadının cinayete kurban gittiğini aktaran Köse, “Her gün kadın cinayeti haberi almamız nedeniyle olsa gerek, sanki bu durum normalmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Kadınlara bu kadar mı yer yok bu hayatta? Ana, eş, yavru, bacı onlar. Hayatı paylaştığınız bireylere karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadınların hedef tahtası olmadığı günlerin tez vakitte gelmesini diliyor, cinayete kurban giden hemcinslerimi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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