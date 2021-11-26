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Zam yağmuru simiti de vurdu! Yarım halde satılmaya başlandı

Zam yağmuru simiti de vurdu! Yarım halde satılmaya başlandı

Enflasyonun önlenemez yükselişi ile birlikte bazı simitçiler, durumu olmayan vatandaşların da alabilmesi için yarım simit satmaya başladı.

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İğneden ipliğe gelen zamlar sonrası vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını bile almaya zorluk çekiyor. Son olarak bazı simitçilerde yarım simit satıldığı görüldü. Özellikle tam simitin 3 ila 2.5 TL arasında değiştiği ülkemizde bazı simitçilerin arabalarına durumu olmayan vatandaşların da alabilmesi için "yarım gevrek satışımız başlamıştır" yazısı astığı görüldü.

Geçtiğimiz günde bir esnaf işyerinin camına üç ay önceki hammadde fiyatlarıyla bugünkü fiyatların yer aldığı bir duyuruyu yapıştırmıştı. Duyuruda, “1 çuval un: 3 ay önce 110 TL, bugün 375 TL. Hambal yağ: 3 ay önce 150 TL, bugün 500 TL. Boyoz yağ: 3 ay önce 75 TL, bugün 275 TL. Susam: 3 ay önce 120 TL, bugün 295 TL. Ve benzeri 40 çeşit kullandığımız hammaddeye zam gelmiştir. Sattığımız ürünlere mecburi olarak fiyat artışı yapılmıştır. Allah yardımcımız olsun” ifadeleri yer verilmişti.

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