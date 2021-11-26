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Hasan Yağal kaç yaşında evli mi DNA'da Müslüme'nin öz babası çıktı

Hasan Yağal kaç yaşında evli mi DNA'da Müslüme'nin öz babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni araştırılırken gelen adli rapor şok etti. Aile içi tecavüz suçundan tutuklanan dede Hasan Yağal, Müslüme'nin öz babası çıktı. Dede Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz ettiği ortaya çıktı. Peki Hasan Yağal kimdir, evli mi, kaç yaşında?

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Türkiye günlerdir Mersin'de yaşayan ve kaybolduktan 10 gün sonra ölü olarak bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuşuyor. Bulunduğunda belden aşağısı çıplak olan Müslüma Yağal'ın adli raporlara göre 4 gün canlı kladığı ve 6 gündür de ölü olduğu açıklandı. Herkes Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü diye konuşurken ortaya çıkan gerçekler bu kadar olmaz dedirtti, kan dondurdu. Anne ve babanın da içinde olduğu aile fertlerinde sorguya çekilmiş fakat sadece dede Hasan Yağal gözaltına alınmıştı. Bugün dede Hasan Yağal hakkında çıkan haberler şok etti. Dede Hasan Yağal'ın Müslüme'nin öz babası olduğu ortaya çıktı. Dede Hasan Yağal yıllar önce gelinine tecavüz etmiş ve Müslüme dünyaya gelmiş. Görgü tanıklarının iddiasına göre Müslüme'yi öz babası Hasan Yağal ölü olarak bulunduğu yere bırakmış. DNA örneklerine göre ise Müslüme'nin boynunda dedesi sanılan, öz babası çıkan Hasan Yağal'ın izlerine rastlanmış. 

 Müslüme'nin anneannesi anlattı: Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin aynı adı taşıyan anneannesi, torununun o bölgeye kadar yürüyebileceğini düşünmediğini söyledi.

Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi bulundukları çadırda gözyaşlarına boğuldu.
Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal'ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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