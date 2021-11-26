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Kayseri'de inşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de inşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü

KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katından dengesini kaybederek, zemine düşen işçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti.

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Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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