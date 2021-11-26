Türk Telekom Online İşlemler'e özel uygun fiyatlı paketler sunuyor

Türk Telekom, Online İşlemler uygulaması ile kullanıcılarına yeni üyelik başvurusundan fatura ödemeye kadar çok sayıda kolaylık sağlarken, Online İşlemler'e özel uygun fiyatlı paketlerle müşterilere bol GB sunuluyor.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Online İşlemler mobil uygulamasıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan Türk Telekom Online İşlemler, parmak izi, resimli parola ve yüz tanıma gibi farklı giriş seçenekleriyle uygulamaya kolay ve güvenli erişim imkanı veriyor.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un müşteri odaklı self servis uygulaması Online İşlemler sayesinde kullanıcılar mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapabiliyorlar.

Türk Telekom müşterileri ödeme yapacakları kartlarını uygulamaya kaydederek TL yükleme, TL gönderme, fatura ödeme ve paket satın alma gibi işlemlerini de kolaylıkla halledebiliyorlar.

Türk Telekom Online İşlemler’de, faturasız hatlar için hazırlanan Efsane Kasım Paketleri'nde 26-30 Kasım'da haftalık 5 GB internet 10 TL’ye, 10 GB internet 15 TL’ye, 20 GB internet 20 TL’ye ve 30 GB internet 25 TL’ye sunuluyor.