BIST 1.790
DOLAR 12,06
EURO 13,56
ALTIN 700,79
HABER /  DÜNYA

Afgan kapak kızı da ülkesini terk edip İtalya'ya yerleşti

Afgan kapak kızı da ülkesini terk edip İtalya'ya yerleşti

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya yerleşti.

Abone ol

1985 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistanı işgali sırasında, Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula, ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldi.

"Afgan kızı" da ülkesini terk etti
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, "Afgan Kızı"nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu sonucu kabul etmek benim için zor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu sonucu kabul etmek benim için zor
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Manisa'da korkunç olay! Yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı
Manisa'da korkunç olay! Yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı
UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
Fenerbahçe Beko'da kabus sürüyor son çeyrekte dağıldılar
Fenerbahçe Beko'da kabus sürüyor son çeyrekte dağıldılar
Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlerine 'Bayırın süneleri” ve “Mahallenin kaşarları” dedi
Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlerine 'Bayırın süneleri” ve “Mahallenin kaşarları” dedi
DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den o karara alkış
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den o karara alkış