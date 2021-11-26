Yeni yılda giyime yüzde 60'a varan zam gelecek!

Döviz artışları piyasaları sarsarsan gıdadan giyime pek çok sektör zor durumda. Hammadde sıkıntısı da yaşayan sektör yeni yılda yüzde 60'ları bulan zamların geleceğini söylüyor.

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Kur artışıyla piyasalar adeta yangın yerine dönerken, her sektörden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Hammadde sıkıntısının yaşandığı giyim sektöründe de büyük zamların kapıda olduğu iddia ediliyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da gün içerisinde 2-3 farklı fiyat listesiyle karşılaştıklarını belirterek tedirginliklerini dile getirdi. Kaya, "Baktığınız zaman tekstil sektöründe yüzde 17’lere varan artışları gördük. İhracatçıyız ama hammaddeyi ithal ediyoruz. Bu nedenle de maliyetleri artırıyor. Kur yüzde 10 artıyor, ürüne ve hammaddeye yüzde 15 yansıyor. Daha önceden piyasa vadesi kredisi dediğimiz olay peşine, dövize döndü. Gönder parayı al malına döndü. Maliyetlerde artış söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yılbaşından sonra yüzde 60 zam

sürdürebilir pozisyonda olmadıklarını belirten Kaya, "Hammaddede istediğimiz fiyatı bulamayınca durağanlık korkusu oluyor. Ciddi şekilde sektör kârsızlıkla boğuşuyor. Hazır giyim olarak tekstilde tüketiciye yansımayı ilk çeyrekte göreceğiz" diyerek yılbaşından sonra yüzde 50, yüzde 60 zam geleceğini söyledi.

Enflasyonun tetikleneceğine vurgu yapan Kaya, "En çok hazır giyim ve tekstil etkilenecek. Bizleri de tüketiciyi de tedirgin ediyor. Bu kadar iniş çıkışa kalp dayanmıyor." dedi.

İhracatı durduracak boyuta geldi

Yaşanan bu kur belirsizliği üretimden ticarete her sektöre büyük darbe vurdu. Konuyla ilgili konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın ihracatı durduracak boyuta ulaştığını belirtti.

“Toplumun her kesimi gibi ihracatçılar da büyük tedirginlik yaşıyor” diyen Eskinazi, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

Döviz durdurulmalı

“Ticari hayat çok gerildi. İhracatçılar olarak fiyat veremiyoruz, mal alamaz noktaya geldik. Üretim ve ihracat durmak üzere. Türk ekonomisinde hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdi dövize endeksli.

Dövizde bir günde yüzde 10-15 aralığındaki dalgalanma baş edilebilecek bir dalga değil. Bu dalgalanma hem işletmelerimizde, hem de ekonomimizde büyük yaralar açar. İşletmelerimizin özsermayeleri eridi. Kâhin olmaya gerek yok bundan sonraki aşamada bankalar kredi veremez noktaya gelecek. Gelinen nokta iş dünyasının çözüm bulabileceği noktayı çoktan geçti. Acil önlem alınmalı. Politikacılar birlikte çözüm üretmeli.”

Türkiye’nin ihracatla büyüme modelini seçtiğine dikkati çeken Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye son 1 yıllık dönemde 216 milyar dolar döviz kazandırdık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ihracatımızı 300 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz. Kamuoyunda, döviz kurlarının TL karşısında değer kazanmasından ihracatçıların mutlu olduğu ile ilgili bir yanlış algı var."