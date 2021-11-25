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Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför

Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför

Türk Kızılayı personel alım ilanına çıktı. KPSS'siz personel alımı yapacak olan kurumun ilan ettiği kadroların bazıları vasıflı personel statüsünde bazıları ise işçi kadrosunda. 

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Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olan Türk Kızılayı personel alımı yapacağını ilan etti. kamugundemi.com'un haberine göre, Kızılay personel alımları için bir başvuru kılavuzu yayımlayarak adayların hangi kadrolara başvuru yapabileceklerini ve başvuru sırasında talep edilen şartları açıkladı. 

Kızılay elemanları KPSS'siz alacak

İstanbul'un Bakırköy İlçesinde yer alan Kızılay birimine yapılacak personel alımları çok fazla kadroda olacak. Kurum toplam 17 kadrodan personel istihdam edecek. Bu kadroların bazıları sağlık personeli bazıları idari personel bazıları işçi kadrolarında.

Açık pozisyonlar arasında şoför, güvenlik görevlisi, muhasebe personeli alımı yapacağını duyuran Kızılay başvuruların işçi kadroları için en az ilköğretim mezunu düzeyinden olacağını bildirdi. Diğer kadrolar için ise talep edilen meslek grubu için belirlenen öğrenim şartı bulunuyor. Tüm adayların başvuru yapacakları kadroların özelliklerine haiz olmaları gerek. 

Kızılay ayrıca çeşitli pozisyonlar için başvuru yapacak adayların deneyime sahip olmalarını da istiyor. 

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