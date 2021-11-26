BIST 1.793
DOLAR 11,99
EURO 13,52
ALTIN 699,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 'sinir krizi geçiriyorum' deyip seslendi: Her sabah 4.30’da kalkıp...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 'sinir krizi geçiriyorum' deyip seslendi: Her sabah 4.30’da kalkıp...

ADANA'da geçtiğimiz gece eşinden boşanmak istemediği için intihar girişimde bulunan adam, eşine seslenerek, "Merve seni çok seviyorum. Sana kurban olayım geri dön" diyerek feryat etti.

Abone ol

Tır şoförü Nurettin (43) ve ev hanımı Merve (30) Ceylan çifti 16 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2 buçuk ay önce tartıştı ve Merve Ceylan bunun üzerine çocuklarını alıp annesinin evine yerleşti. Merve Ceylan ardından eşine boşanma davası açtı. Eşiyle barışmak için her yolu deneyen Nurettin Ceylan, 23 Kasım günü gece saatlerinde Çukurova ilçesindeki bir köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis, Ceylan’ı indirmek istedi ancak Ceylan eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Polisin Merve Ceylan’ı araması üzerine genç kadın da boşanma davası açtığı için olay yerine gelmeyeceğini dile getirdi.

Polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu da Nurettin Ceylan köprüden indi. Tır şoförü olarak çalışan Ceylan, eşiyle barışmak istediğini belirterek, “Ben eşimi seviyorum. Annemin öldüğü günden bu yana gerçekten eşime ikinci kez aşık oldum. Ben istiyorum ki evine dönsün, çocuklarımızı getirsin, yuvamız dağılmasın” diye konuştu. Eşine hiç şiddet uygulamadığını aktaran Ceylan, “Ben eşime hiç vurmadım. Şimdi boşanmak istiyor. Aklına mı giriyorlar bilmiyorum. Her sabah 4.30’da kalkar yollara düşerim. Benim sevgiye, saygıya hakkım var. Ben onları görmüyorum. Ben eve gittiğimde o ev, oda boş. Sinir krizi geçiriyorum” dedi.


“Eşimle barışmak istiyorum”
İntihar girişiminin yanlış olduğunu söyleyen Nurettin Ceylan, “Bugün eğer sizinle konuşuyorsam polislerin sayesinde. Polisler çok çaba sarf etti. Eşim benimle görüşmeyi kabul etmiyordu ama polisler onunla görüştü ve eşim bana inmemi söyleyince indim. 2 buçuk aydır eşimin sesini duymamıştım. Ben eşimi çok seviyorum. Ben aşığım ona. Kimse bizim aşkımıza mani olmasın. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum, bize yardımcı olsunlar. Eşimle barışmak istiyorum. Rahmetli annem rüyama geldi ve bana eşimin kalbini kırdığım için bağırdı. Annem onu çok seviyordu. Ben eşimin dönmesini istiyorum. Ben çok mağdurum” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...
Foto Galeri Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Koronavirüs tedavi eden ilaç çalışmasında 2. aşama
Koronavirüs tedavi eden ilaç çalışmasında 2. aşama
Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı! Hostes öldü, 35 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı! Hostes öldü, 35 kişi yaralandı
Akciğerleri temizleyen içecek tarifi hem de sadece 3 günde!
Akciğerleri temizleyen içecek tarifi hem de sadece 3 günde!
Müge Anlı kiminle evlendi kızı Lıdya'nın babası kimdir?
Müge Anlı kiminle evlendi kızı Lıdya'nın babası kimdir?
Osman Kavala bugün hakim karşısında! Duruşmaya gelmiyor
Osman Kavala bugün hakim karşısında! Duruşmaya gelmiyor
Bülent Ersoy kaç yaşında 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Bülent Ersoy kaç yaşında 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Suriye sınırında şehit olan Savaş Dinç'in cenazesi memleki Gaziantep'te
Suriye sınırında şehit olan Savaş Dinç'in cenazesi memleki Gaziantep'te
Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz'ın günahı! 'Hiç ağızlarını açmasınlar' dedi rakamlarla açıkladı
Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz'ın günahı! 'Hiç ağızlarını açmasınlar' dedi rakamlarla açıkladı