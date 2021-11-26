Cem Küçük 'ekonomide sıkıntı var' deyip İzzet Çapa'ya öyle bir soru sordu ki...

"Ekonomideki sıkıntıların farkındayız, eğriye eğri, doğruya doğru diyoruz" diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cahide Palazzo'nun sahibi İzzet Çapa'ya " Garibanlar, alt gelir grubu ekonomideki sıkıntılardan dem vursa anlarım da, sen her gün ekonomi kötü demeye utanmıyor musun?" diye sordu.

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Ekonomide yaşanan sıkıntılar herkesin ilk gündemi. Sosyal medyada ise iddialar havada uçuşuyor. Cem Küçük, ünlü eğlence mekanlarının işletmecisi İzzet Çapa'nın 'felaket tellallığı' yapmasına kızıp önce 'cahil biri' dedi sonra da 'utanmıyor musun?' diye çıkıştı.

Eğriye eğri, doğruya doğru: Ekonomide sıkıntı var

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ekonomideki sıkıntıların farkındayız. Sürekli yazıyoruz. Dövizdeki yükselişin iyi olmadığını ve özellikle özel sektör çalışanlarının durumunun parlak olmadığını da. Bu yazıları takip edenler bilirler. Eğriye eğri, doğruya doğru diyoruz..." dedi.

Sosyal medyada sürekli ekonomi eleştirileri yapan eğlence mekanı işletmecisi İzzet Çapa'yla yeni bir polemiğin kapısını araladı. İşte Cem Küçük'ün İzzet Çapa hakkında yazdıklarından bazı satır başları...

3.500 kişilik Cahide Palazzo'da fiyatlar ne durumda?

- Bu arada "ekonomi kötü" diye her gün paylaşımlar yapıyorsun. Görüyorum. Sana bir şey soracağım İzzet: Cahide Palazzo senin mekânın değil mi? 3.500 kişilik. Sibel Can, Serkan Kaya, Hakan Altun, Volkan Konak gibi sanatçılar çıkıyor. 3.500 kişilik bu mekânda fiyatlar sahneye yakınlığına göre 1.000 ila 3.000 lira arasında değişiyormuş.

Millette para var ki mekanına geliyor!

Öğrendiğime göre mekânın yerleri bir iki haftadan önce satışa kapanıyormuş. Yani millette para var ki, mekânına geliyorlar. Garibanlar, alt gelir grubu ekonomideki sıkıntılardan dem vursa anlarım da, sen her gün ekonomi kötü demeye utanmıyor musun?

Vergi Dairesi ve Maliye Bakanlığı'na havale etti

"Gerçekten öğrenmek istiyorum. Allah çok versin, gözümüz yok. Daha çok kazan. Tabii ne vergi verdiğini merak ediyorum. O da artık Vergi Dairesi ve Maliye Bakanlığı’nın işi."