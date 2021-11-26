Müslüme'nin anne ve babası kimdir dedesi Hasan Yağal öz babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni araştırılırken gelen adli rapor şok etti. Aile içi tecavüz suçundan tutuklanan dede Hasan Yağa, Müslüme'nin öz babası çıktı. Dede Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz ettiği ortaya çıktı. Öz kızı olan Müslüme'nin üzerinde ise DNA'sına rastlandı.

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Türkiye günlerdir Mersin'de yaşayan ve kaybolduktan 10 gün sonra ölü olarak bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuşuyor. Bulunduğunda belden aşağısı çıplak olan Müslüma Yağal'ın adli raporlara göre 4 gün canlı kladığı ve 6 gündür de ölü olduğu açıklandı. Herkes Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü diye konuşurken ortaya çıkan gerçekler bu kadar olmaz dedirtti, kan dondurdu. Anne ve babanın da içinde olduğu aile fertlerinde sorguya çekilmiş fakat sadece dede Hasan Yağal gözaltına alınmıştı. Bugün dede Hasan Yağal hakkında çıkan haberler şok etti. Dede Hasan Yağal'ın Müslüme'nin öz babası olduğu ortaya çıktı. Dede Hasan Yağal yıllar önce gelinine tecavüz etmiş ve Müslüme dünyaya gelmiş. Görgü tanıklarının iddiasına göre Müslüme'yi öz babası Hasan Yağal ölü olarak bulunduğu yere bırakmış. DNA örneklerine göre ise Müslüme'nin boynunda dedesi sanılan, öz babası çıkan Hasan Yağal'ın izlerine rastlanmış.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin 10 gün sonra bir dağ başında ölü bulunması Türkiye'yi yasa boğdu. 2.5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi merak edilirken, soruşturma kapsamında dedesi Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Şimdi de Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizinden mide bulandıran bir sapıklık çıktı.

Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Feramüz Erdin, Müslüme'nin 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın Müslüme'yi öldürme suçundan değil, daha önce aile içinde yaşanan bir tecavüz suçundan tutuklandığını iddia etmişti.

Dedesi değil babası çıktı

Müslüme Yağal üzerinde yapılan DNA incelemesi sonunda 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı.

Müslüme'nin DNA'sı babasıyla uymadı!

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Dağ başına traktörle götürüp bıraktı!

Eski emniyet müdürü Feramuz Erdin'den de Müslüme'nin dedesiyle ilgili şok iddialar geldi. Feramüz Üstün, küçük kızın cenazesinin bulunduğu yere dedesi tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını ve bunu görenlerin olduğunu iddia etti.