'Elimde kaliteli Afgan çoban var' paylaşımı yapan 4 kişiye gözaltı

VAN'da, bir sosyal paylaşım platformu üzerinden 'Elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin' paylaşımı yapan Afgan uyruklu 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım platformu üzerinden 'Elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin' paylaşımı yapan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında paylaşımı yapan bir kişinin Muradiye ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu 4 kişi yakalanırken, paylaşımı yapan kişi ve beraberindeki 3 kişi ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan Afgan uyruklu 4 kişinin de sınır dışı edileceği belirtildi.