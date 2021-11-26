UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.Abone ol
Olimpik Lyon'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.
B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.
D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin, D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynaması kesinleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0
Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3
B Grubu
PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1
C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1
D Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2