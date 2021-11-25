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Cem Özdemir, Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak

Cem Özdemir, Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya'da kurulan yeni hükümetin Tarım Bakanı olacak.

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Almanya’da yeni hükümet için Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

Hükümet konusunda varılan anlaşmanın ardından sıra bakanlıkların dağıtımına geldi.

Alman Bild gazetesi de, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.

CEM ÖZDEMİR ÜZERİNDE ANLAŞILDI
Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

Öte yandan Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.

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