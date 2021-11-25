Bakan Dönmez açıkladı! 1982 yılında kapatılan kuyudan petrol fışkırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyusundan bugünkü teknoloji ile değerlendirildiği ve günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapıldığını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen 13. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. Fatih Dönmez, 39 yıl önce kapatılan Varınca-1 kuyusundan petrol çıktığını ve günde 3 bin varilin üzerinde üretim yapıldığını açıkladı.

Varınca-1 kuyusunda yeniden üretime geçildi

Daha önce arama ve üretim yapılmayan Cudi'de mevcut durumda günlük 700 varillik üretim olduğunu aktaran Dönmez, "Buradaki petrol 35 API kalitesinde. Bunun ne denli kaliteli olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Kuyumuza bir vefa borcu olarak şehit düşen astsubayımız Esma Çevik'in adını verdik." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sondaj gemisi geliyor

Açıklamalarına devam eden Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bir müjde verdi.

Türkiye'nin Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri ve Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemileriyle çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Bakan Fatih Dönmez, 7. nesil olarak tanımlanan dördüncü sondaj gemisini aldıklarını duyurdu.

"Dünyada 5 adet var"

Son teknoloji ile donatılmış gemi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bunlardan birinin de bizde olması hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor.

"Yaz döneminde faaliyete başlayacak"

Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022'nin bahar aylarında 4. sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak." diye konuştu.

"Karadeniz'deki çalışmalar sürüyor"

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında şu ana kadar açılan 7 kuyuya ek olarak Fatih'in çalışmalarını Türkali-6 kuyusunda sürdürdüğünü anlattı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkali-7 lokasyonunda da sondaj çalışmalarına başlanacağını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkali-2 kuyusunda planlanmış olan uzun süreli akış testleri üç farklı seviyede Kanuni sondaj gemisi tarafından başarıyla yürütüldü. Bu testler esnasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve üretim planlamasına temel teşkil edecek modelleme çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli hazırlıkların ardından Türkali-1 kuyusundaki testler başlayacak. Yavuz gemimizin kule montajı ve gerekli bağlantı çalışmalarıyla kontrolleri Filyos Limanı'nda devam ediyor."

Dönmez, 2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemisiyle keşif amaçlı bir arama kuyusu daha kazmayı planladıklarını vurgulayarak, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz. Bir taraftan da deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022'nin ilk yarısında başlanacağını belirterek, 2023'te ilk faz üretime geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Geçtiğimiz yıl 106 kuyu açıldı"

Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıldığını belirten Dönmez, bunların 48'inin üretim, 39'unun arama, 19'unun ise tespit kuyusu olduğunu bildirdi. Dönmez, 2020'de 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiğini, toplamda 880 milyon 713 bin 398 liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdıklarını sözlerine ekledi.

Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol üretildiğine dikkati çeken Dönmez, "Bunun yüzde 76'sını TPAO kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Toplam 347,3 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bunun da yüzde 80'ini TPAO kalan yüzde 20'sini ise diğer şirketler üretti. Günlük ham petrol üretim ortalamamız 65 bin 328 varil olarak gerçekleşirken, 1,15 milyon metreküplük de doğal gaz üretimimiz oldu." diye konuştu.