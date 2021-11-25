Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Dövizdeki yükseliş sonrası harekete geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve TBB Başkanı başta olmak üzere banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

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Toplantı sonrası Başkan Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirme oldu" ifadelerini kullandı.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Sektör yetkilileri toplantıya katıldı

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

"İyi bir görüşme oldu"

Kritik görüşmenin ardından basına açıklama yapan Başkan Kavcıoğlu, görüşmenin rutin olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirme oldu. Sektör ve BDDK birbiriyle uyumlu" ifadelerini kullandı.